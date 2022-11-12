النيابة تعاين موقع حادث أتوبيس ميت غمر.. مصرع 19 بعد سقوطه في ترعة

عاين فريق من النيابة العامة موقع حادث أتوبيس ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذي كان يقل عددا من الركاب وسقط في ترعة الرياح التوفيقي على طريق «ميت غمر- المنصورة» أمام قرية منشأة عبدالنبي التابعة لمركز أجا، ما تسبب في وفاة 19 حالة وإصابة 6 أشخاص، وفق الحصر المبدئي لوزارة الصحة، حيث جرى نقل المتوفين والمصابين لمستشفيات أجا والمنصورة الدولي فيما جرى انتشال السيارة من المياه.

معاينة موقع حادث أتوبيس ميت غمر

وبدأ فريق النيابة العامة إجراء معاينة لموقع حادث أتوبيس ميت غمر، ومكان سقوطه في المياه، وكذلك فريق من الأدلة الجنائية وإدارة مرور الدقهلية لتحديد أسباب الحادث.

وتبين من معاينة موقع حادث أتوبيس ميت غمر، سقوط سيارة حمراء اللون من الخارج تحمل لوحات رقم «د س ع 3482» في مياه الترعة بمن تحملهم من الركاب، ما أسفر مصرع 19 شخصا، وإصابة 6 آخرين، وتكثف قوات الاتقاد النهري من جهودها للتأكد من عدم وجود أحد الركاب في مياه الترعة.

نقل ضحايا ومصابي حادث ميت غمر إلى المستشفى

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي لمأمور مركز شرطة أجا بحادث أتوبيس ميت غمر على طريق «المنصورة – أجا» في الجهة المقابلة لقرية الديرس ومنشأة عبد النبي مركز أجا، أثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلى المنصورة.

وجرى نقل جثامين المتوفين والمصابين لمستشفيي أجا والمنصورة الدولي، وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.