شحن 105 آلاف طن من خام «كلنكر» إلى كوت ديفوار بميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، شحن 105 آلاف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار، عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة.

وذكر المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطا ملحوظا في حركة سفن البضائع العامة، إذ استقبلت السفينة «VEGA» القادمة من جورجيا، والتي ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 190 مترا، وغاطسها 11 مترا، والحمولة الكلية 31540 طنا، وذلك لشحن 55 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

سفينة قادمة من الإسكندرية

كما استقبل الميناء السفينة «WINDSOR ADVENTURE» القادمة من ميناء الإسكندرية، والتى ترفع علم جنوب أفريقيا، وطولها 189 مترا، والغاطس 12.2 متر، والحمولة الكلية 31247 طنا، وذلك لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

إجراءات خاصة للسفينتين

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينتين، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد، ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من سفن البضائع العامة، والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.