الأمم المتحدة: عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة في 15 نوفمبر الجاري

أوضح تقرير للأمم المتحدة، أن عدد السكان على كوكب الأرض، قد يصل إلى 8 مليارات نسمة، بحلول 15 نوفمبر 2022.

فيما أشار الموقع الإحصائي Worldometers.info، إلى أن عدد السكان اقترب من حد 8 مليارات شخص.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، أن بلوغ عدد سكان العالم ثمانية مليارات، حدث مهم للبشرية، مرحبة بالزيادة في متوسط العمر المتوقع، وانخفاض معدل وفيات الرضع والأمهات.

حدث مهم للبشرية

أضاف أنه «مع ذلك، أدرك أن هذه ليست لحظة يحتفل بها الجميع بالضرورة، يشعر البعض بالقلق من عالم مزدحم بعدد كبير جدا من السكان، وموارد غير كافية للعيش على أساسها»، داعية إلى عدم «الخوف» من هذا العدد، بحسب ما ذكرت قناة روسيا اليوم.

يشار إلى أن عدد سكان العالم وصل إلى أول مليار نسمة في بداية القرن التاسع عشر.