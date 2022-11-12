ممثل الأمم المتحدة الإنمائي في COP27: نهنئ مصر على إعادتنا للمسار الصحيح

قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، إنَّ مؤتمر المناخ أسهم في إعادة هيكلة واهتمام العالم بالتغير المناخي، وكنا نفقد البوصلة حتى بعد اتفاقية باريس في 2015 نظرا للعديد من الظروف والأزمات ومنها ارتفاع درجة الحرارة بنسبة 1%، ولكن في مؤتمر المناخ بجلاسكو العام الماضي جرى محاولة الوضع إلى المسار الصحيح، بينما في مؤتمر شرم الشيخ بالفعل عدنا للمسار الصحيح.

لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومات

وأضاف «فراكاسيتي»، خلال لقاء خاص على شاشة القناة الأولى، على هامش مشاركته في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحكومات لأنها تحاول خفض التكلفة في ظل التضخم العالمي، متابعًا أنَّه رغم وجود العديد من التحديات لكن نهنئ مصر أن تعيدنا إلى المسار الصحيح بشرم الشيخ.

وتابع: «مؤتمر المناخ COP27 رائع جدا، وشارك فيه أكثر من 120 رئيسًا، وبعضهم سيعود في الأيام الأخيرة بالمؤتمر، لذا أعتقد أن العالم يركز مع قضية المناخ، وهذا هو المطلوب، لأن هناك الكثير من المعايير والإجراءات التي تؤثر على التغير المناخي».

هناك أنواع مختلفة للتغيرات المناخية

وواصل: «عانينا في الأمم المتحدة في كثير من الظروف، ولكن نحن هنا من أجل التنفيذ، وهنا في مصر لاحظتم ارتفاع البحار وحدث ذلك في الإسكندرية، وهذا قد يحدث مرات أخرى بعد سنوات وقد يحدث مرتين كل سنة، وفي القاهرة يلاحظ سكانها حجم الأمطار، وهناك أنواع مختلفة في التغيرات المناخية».