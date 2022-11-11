مساعد سكرتير الأمم المتحدة: «الإنذار المبكر» أهم طرق مواجهة تغير المناخ

قال إبراهيم شيكيانج، مساعد سكرتير الأمم المتحدة، إن انعقاد مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ وعلى أرض أفريقية، أمر هام للغاية للشأن الأفريقي ولمصر التي تستضيف هذا الحدث، والطريقة الوحيدة التي يمكن أن نواجه بها الأزمات المناخية هي الشراكات في أنظمة الإنذار المبكر والتمويل والتنفيذ وانخراط كل أصحاب المصلحة.

أهمية الإنذار المبكر في أفريقيا

وأضاف «شيكيانج»، خلال لقاء خاص على شاشة القناة الأولى، على هامش مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ، أن كل الأزمات التي تواجهها أفريقيا تتمثل في الجفاف والأعاصير والفيضانات، وجميعها لا ترقى لمستوى الكوارث إذا ما كان هناك أنظمة إنذار مبكر، وهذا سيساعد على اتخاذ الإجراء المناسب، وبالتالي فإن الإنذار المبكر مهم للغاية وضروري، وسيساعد في تقديم البيانات والمعلومات، كما تساعد الدول الأفريقية والحكومات على توقع تلك الكوارث.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تساعد الدول الأفريقية على أن تخطط وتعمل وتستجيب، وتفهم التعرض للأخطار الخاصة بالكوارث حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفيما يتعلق بالإعداد فإن الدول يجب أن يكون لديها تخطيط وبناء قدرات حتى تستجيب لتلك الكوارث بشكل سريع، على أن يكون هناك تمويل يساعد المجتمعات التي تتأثر بالتغير المناخي.

الخسارة والضرر مرتبطان بقضية المناخ

وتابع: «الخسارة والضرر مهمين للغاية، ومرتبطان بقضية التغير المناخي، ولهذا أشجع جدا القرارات والفرص الموجودة هنا في شرم الشيخ لوجود تمويلات خاصة بالخسارة والضرر».