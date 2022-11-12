معلومات عن أغرب فندق في العالم بسيوة.. صديق للبيئة ووجهة للمشاهير

في الوقت الذي تسعي دول العالم كله الآن لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ حزم من الإجراءات التي تحافظ على البيئة للحد من التلوث والانبعاثات والتي تشكل خطورة على العديد من المدن والبلدان في مختلف أنحاء العالم، سابقت واحة سيوه الزمن منذ عدة سنوات بإنشاء أغرب فندق في العالم ضمن 10 فنادق وهو من وحي البيئة والطبيعة بمكونات محلية تحافظ على البيئة بكل مكوناتها.

المهندس رامز عزمي مصمم ومنفذ مشروع فندق ادرار املال «الجبل الأبيض» في واحة سيوة أحد أغرب الفنادق في العالم أكد لـ«الوطن»، أن الفندق تصميمه ومكوناته صديقه للبيئة وقمنا بإنشائه منذ أكثر من 15 عاما ويتكون جدران الفندق من مادة الكرشيف وهي مزيج من الملح الصخري والطين وأسقف الغرف من جذوع النخيل والأبواب والنوافذ من أشجار الزيتون التي تزرع في سيوه وجميع مكوناته طبيعية من البيئة.

منشآت بلا كهرباء

وتابع «عزمي»، أن الفندق بلا كهرباء واستبدلنا الطاقة الكهربائية المستخدمة في الفنادق الأخرى بإضاءة من وحي البيئة الطبيعية من خلال الشموع الخافتة وتوزيعها في غرف الفندق والطرقات وجميع المنشآت لتكون هي الإضاءة السائدة على مدار اليوم مما يدعم استهلاك الطاقة النظيفة.

مفروشات من الصناعات اليدوية

وأوضح «عزمي» أن جميع المفروشات داخل الفندق والأجنحة الخاصة مصنعة من المنتجات البيئية السيوية القديمة من الأصواف والمشغولات اليدوية ويتم وضعها على الأسرة ولستخدام بعض القطع على الحوائط وعلى الأرضيات لتكون جميع المكونات بيئية من وحي الطبيعة داخل الواحة.

وجهة الملوك والرؤساء والمشاهير

واستقبل الفندق العديد من ملوك ورؤساء من مختلف الدول على مستوى العالم خلال السنوات الأخيره منهم الملك تشارلز ملك بريطانيا وزوجته، والعديد من مشاهير العالم من دول أمريكا وأوروبا، بينهم مطربون وممثلون وعلماء للاستجمام في فندق من وحي البيئة يتميز بالهدوء والراحة النفسية، كما لا يوجد بالفندق وسائل اتصالات حديثه من هواتف محمولة أو أجهزة كمبيوتر وهو ما يجذب جميع المشاهير والرؤساء والملوك والمشاهير والسياح التي تأتي من مختلف دول العالم للإقامة به والاستمتاع به وزيارة جميع المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والأماكن البيئية المتميزة في واحة سيوة.

أكلات صديقة للبيئة

وحسب مصمم الفندق يتميز بموقعه الفريد على بحيرة من المياه المالحة كما يحيطه من الجانب الآخر جبل شاهق الارتفاع، وجميع المنشآت الفندقية أسفل الجبل، وأنشانا له ممشى من الطمى والصخور، ويقدم أكلات سيوية طبيعية من خضروات مزروعة بمواد عضوية صديقة للبيئة في مزارع سيوة، بالإضافة إلى أكلات من التمور السيوية وأخرى مصنوعة بزيت الزيتون.