«المحامين» تقرر عدم مطالبة الأعضاء بأدلة الاشتغال أو شهادة التحركات عند التجديد

أصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، قرارًا تيسيريًا على المحامين بشأن تجديد الاشتراكات السنوية للعضوية.

تجديد الاشتراكات السنوية

وقال نقيب المحامين عبد الحليم علام: «تلاحظ لنا أن البعض من الزملاء الذين يرغبون في تجديد الاشتراكات السنوية، يلجأون لبعض المتاجرين بهم لاصطناع أدلة اشتغال تضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية؛ بقصد تجديد الاشتراك، ولحين انتهاء النقابة من وضع آليات جديدة لتجديد وسداد الاشتراكات، وتيسيرًا على الزملاء المحامين، ولعدم دفعهم لطرق غير مشروعة ليحصلوا على أدلة غير حقيقية أصدر نقيب المحامين عدة قرارات».

طريقة سداد الاشتراك

وحدد نقيب المحامين، طريقة سداد اشتراك نقابة المحامين: «أولًا: سداد اشتراكات الزملاء المحامين عن أعوام 2021 – 2022 بموجب برنت التأمينات فقط، وعدم مطالبة المحامين بأدلة الاشتغال أو شهادة التحركات، على أن يجري التجديد بحضور المحامي شخصيًا أو بمعرفة النقابة الفرعية التابع لها».