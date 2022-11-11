«المحامين» ترفض تدخل المفوض السامي لحقوق الإنسان في شئون القضاء المصري

أكدت نقابة المحامين رفضها القاطع لتصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية، والأحكام الصادرة فيها، مؤكدة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، رفضها الافتراءات والأكاذيب التي جاءت في بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان.

واعتبرت نقابة المحامين أن بيان المفوضية يمثل تدخلا سافرا في شئون القضاء المصري الشامخ والعادل، موضحة أن «القضاء المصري لا يصدر أي أحكام إلا طبقاً لنصوص الدستور والقوانين المصرية العريقة، التي تكفل تحقيق العدالة الحقيقية لجميع المتقاضين أمام جميع المحاكم المصرية بمختلف درجاتها، فحق التقاضي من الحقوق الأساسية لجميع المتقاضين أمام المحاكم».

القضاء المصري يعي كل ما يتعلق بحرية الرأي

وأكدت النقابة أن «القضاء المصري الشامخ يعي جيداً كل ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، كما أن أحكام القضاء المصري ثابت فيها العديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات، في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا، وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع، والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة».

وأشارت إلى أن المحامين في مصر يرفضون أي تدخل في الشئون الداخلية للبلاد بصفة عامة، وفي شئون القضاء المصري بصفة خاصة، معربين عن أسفهم الشديد لما تضمنه بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان من أكاذيب وافتراءات، ومساس بالقضاء المصري.

القضاء حريص على تحقيق استقلاليته

وذكرت نقابة المحامين، في بيانها، أن قضاء مصر سيظل حريصاً على صون الحقوق والحريات، وتحقيق العدالة الحقيقية لكل من يلجأ إليه للحصول على حقوقه المشروعة، في ظل ما جاء بالدستور والقوانين المصرية، كما سيظل ناصراً ومؤيداً لكل مظلوم، وستكون له كلمته وأحكامه الحاسمة ضد كل من يقوم يرتكب عمليات إرهابية وإجرامية ضد المؤسسات المصرية.

وأكد البيان أن القضاء المصري حريص كل الحرص على تحقيق استقلاليته، ويرفض دائماً وأبداً أي تدخل في شئونه أو شئون مصر الداخلية، أو التعقيب على أحكامه، مضيفة أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يفخرون بقضائهم.