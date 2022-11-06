توقيع برتوكول تعاون بين المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان ونقابة المحامين

وقعت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد القومي للملكية الفكرية ونقابة المحامين، ووفقا للبروتوكول الموقع يتم تقديم الدورات التخصصية وبرامج الدراسات العليا المتخصصة في كافة فروع الملكية الفكرية للمحامين لإتاحة المجال أمامهم في إنماء معارفهم وخبراتهم بقضايا ومشكلات حماية واستغلال حقوق الملكية الفكرية من المنظور القانوني والاقتصادي.

تقديم فرص دراسة الماجستير والدكتوراه في الملكية الفكرية للمحامين

وأشار السيد قنديل رئيس الجامعة، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تقديم فرص دراسة الماجستير والدكتوراة في الملكية الفكرية للمحامين بما يدعم الجانب الأكاديمي في هذا المجال الحديث، الذي يتطلب مزيدا من الاهتمام في ضوء تطور الحياة وبزوغ مشكلات قانونية تتعلق بمجال الملكية الفكرية.

وشدد السيد قنديل على أهمية الملكية الفكرية، وأن مجلس الجامعة كلف المعهد القومي للملكية الفكرية بتسجيل جميع حقوق الملكية الفكرية لكليات الجامعة ومنتسبيها والبدء في تسويق بعض الأفكار المتميزة.

وأوضح عبدالحليم علام نقيب المحامين، أن النقابة تنشر ثقافة الملكية الفكرية من خلال التنظيم المشترك مع المعهد لعقد لقاءات تدريبية في هذا الشأن وعقد ندوات مشتركة في هذا المجال.

نشر ثقافة الملكية الفكرية

وأشار ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية إلى أن البروتوكول يؤكد على أن دراسة الملكية الفكرية تعد أمراً غير تقليدي تحتاجه مصر بدرجة كبيرة، وطالب بمزيد من نشر ثقافة الملكية الفكرية وضرورة تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للمحامين عن الملكية الفكرية بما يعطي خلفية تفيد المحامي الذي يتطلب عمله المزيد من البحث والدراسة في تلك المجالات غير التقليدية.