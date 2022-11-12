موعد عودة مياه الشرب غرب الإسكندرية بعد كسر مفاجئ في الخط الناقل.. خلال ساعات

قال المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن قطع وضعف المياه عن حي العجمي غرب المدينة، إنه وقع كسر مفاجئ في خط ناقل للمياه بدءا من منطقة وادي القمر إلى الكيلو 21، موضحا أنه يجرى العمل الآن على إصلاحه.

وأضاف «جابر» في تصريح خاص لـ«لوطن» أن عملية استرجاع المياه تسير على أكمل وجه وبسرعة كبيرة لعودة خطوط المياه في غضون ساعات من اليوم، مؤكدا أن عمال الصيانة مستمرون في العمل على إصلاح الكسر المفاجئ.

رئيس مياه الشرب: لن يمر اليوم قبل أن تعود المياه

وتابع رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أن العمل سينتهي عن قريب فور الانتهاء من أعمال الصيانة ولن يمر اليوم إلا بعودة خطوط المياه دون ضعف.

وأوضح أن سبب قطع المياه حدوث كسر مفاجئ للخط الناقل لمياه الشرب بوادي القمر والذي يبلغ قطره 1000 ملي متر مما أدى لقطع المياه عن الحي.

كسر مفاجئ بماسورة مياه بالإسكندرية

وكان حي العجمي قد شهد كسرا لأكثر من ماسورة مياه رئيسية على مدار الأشهر الماضية أدت إلى أزمة في الحي ووصل عدد المواسير التي حدث بها كسر لأكثر من 6 مواسير بمناطق الدخيلة ووادي القمر وأبو يوسف والبيطاش.

خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

وأطلقت شركة مياه الشرب خطا ساخنا برقم 125 لاستقبال شكاوى المواطنين من الأعطال أو غيرها كما أكدت استمرار استقبالها للشكاوى وذلك على مدار اليوم كما أضافت رقم 03581570 لاستقبال الشكاوى من أي خط أرضي.