جامعة حلوان تناقش رسالة دكتوراه بعنوان الأبعاد الجمالية والإدراكية للصوت

ناقشت جامعة حلوان، في رحاب كلية التربية الفنية بالزمالك، رسالة دكتوراه بعنوان «الأبعاد الجمالية والإدراكية للصوت في النحت المعاصر»، للدكتورة هدى إبراهيم علي النادي أشرف عليها:

الدكتور أسعد سعيد فرحات أستاذ النحت بقسم التعبير المجسم بالكلية.

الدكتور محمد إسحق قطب أستاذ النحت المتفرغ بقسم التعبير المجسم، وعميد الكلية الأسبق.

وناقشت الرسالة، الدكتورة حنان شرف أستاذة النحت بقسم التعبير المجسم بالكلية، والدكتورة بسمة شوقي أستاذة النحت بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

وتعتبر الرسالة، فريدة من نوعها، التي ستكون بإذن الله مرجع مهم ورئيسي لعملية إدراك الصوت، من خلال العمل النحتي الذي يعطيه واقع جمالي جديد، فهو نابع من حركة الشكل والتفاعل معه، وجانب آخر مهم مؤثر في التشكيل المادي للعمل.

وتعتبر دراسة «الصوت»، من المواضيع المهمة التي وظفها النحات المعاصر في أعماله كمثير إدراكي، «فالصوت يؤثر على الثراء الحسي للشكل، ويزيد من قدرته التعبيرية بطريقة أكثر من مخاطبته للحاسة البصرية الاستدلالية، التي اعتاد عليها تشكيل النحت»، فيضيف له التأثير الحسي غير الاستدلالي في إدراك العمل الفني، فلم يقتصر النحات في تعامله مع الخامة على تجسيم عمله بل بحث عن الإمكانيات الصوتية التي يمكن أن تصدرها الخامة، لتكون شكلا معبرا يكون الصوت عنصرا من أبعاده، حتى أصبح العديد من الأعمال النحتية المعاصرة، تتحرك وتصدر منها صوتا أو إحداث حركة، ومتغيرات شكلية من خلال توظيف الصوت.