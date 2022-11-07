رئيس جامعة حلوان يجتمع بفريق مجمع الإبداع ووحدة التصنيف الدولي

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان مع فريق مجمع الإبداع والبحث العلمي، وفريق وحدة التصنيف الدولي في الجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة إيمان النشار عميد كلية الدراسات البينية، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة رويدا عبد الحميد صادق مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي، والدكتور عمر سالمان عميد كلية التجارة السابق، والدكتور ياسر حلمي الأستاذ في كلية طب ومدير مركز التميز العلمي في جامعة الأزهر، وفريق عمل مجمع الإبداع، وممثلي وحدة التصنيف الدولي متمثلة في أعضاء المكتب التنفيذي وممثلي الكليات في الوحدة.

الجامعة تقدم كل الدعم للبحث العلمي والنهوض بالتصنيف الدولى للجامعة

شدد السيد قنديل خلال الاجتماع على ضرورة النهوض بالبحث العلمي، والمشروعات البحثية الممولة دوليا مشيرًا إلى أهمية العلاقات الدولية لخلق الشراكات اللازمة للتقدم للمشروعات، مبينا أن الجامعة تقدم كل الدعم للبحث العلمي، وتضع في نصب أعينها النهوض بالتصنيف الدولى للجامعة، موضحًا أهمية التواصل مع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة لوضع رؤية مستقبلية موحدة لنشاط تلك الكيانات.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى أنه سيتم عمل بروتوكول تعاون وشراكة مع جامعة الأزهر في مجالات مختلفة، للاستفادة من خبراتهم فى مجال البحث العلمي.

تجربة جامعة الأزهر الناجحة في زيادة عدد المجلات العلمية

وخلال الاجتماع قام الدكتور ياسر حلمي أستاذ في كلية طب ومدير مركز التميز العلمي في جامعة الأزهر بعرض تجربة جامعة الأزهر التي استطاعت النهوض بالتصنيف الدولي على مستوى الجامعات وتميزها في البحث العلمي، موضحا الخطة الزمنية التي وضعت، والدعم المقدم للباحثين، مشيرًا إلى تجربة جامعة الأزهر الناجحة في زيادة عدد المجلات العلمية، وألقى الضوء على البرامج البينية الجديدة بجامعة الأزهر بالتعاون مع الجامعات الأجنبية.