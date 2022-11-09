جامعة حلوان تبحث أوجه التعاون مع نظيرتها «كولون» الألمانية

استقبلت جامعة حلوان وفدًا من جامعة كولون الألمانية؛ لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحت رعاية الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك بتنسيق وتنظيم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان وبحضور الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب من جامعة حلوان، والدكتور تيلو زيمرمان وكريم ظافر مسؤولي مكتب العلاقات الدولية والتعاون مع دول القارة الأفريقية وخاصة منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط بجامعة كولون الألمانية.

مشروعات وبحوث وبرامج مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة

وتضمن اللقاء عرض بعض أفكار التعاون المختلفة ومنها: مشروعات وبحوث وبرامج مشتركة في مجالات ريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتطوير تطبيقات للطاقة النظيفة، ووسائل المواصلات صديقة البيئة، والتراث الثقافي وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أهمية تعزيز العلاقات الدولية مع الجامعات الألمانية باعتبارها شريكا استراتيجيا دوليا لجامعة حلوان سواء على مستوى البرامج الدولية المشتركة، أو المشروعات الدولية، مؤكداً اتساق الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان مع المبادرات الرئاسية لتشجيع التعاون الدولي واتفاقيات التوأمة بين الجامعات المصرية والدولية.

كما أشارت الدكتورة ميادة بلال إلى أهمية التعاون جامعة كولون التي تعد ثاني أكبر الجامعات الألمانية، إذ تستعين الحكومة الألمانية بمراكزها الاستشارية في المشروعات العملاقة، وأكدت دور برامج الحراك الأكاديمي الممولة من الاتحاد الأوروبي في دعم استمرارية الأنشطة الدولية بين جامعة حلوان، وإتاحة الفرص لاستقبال أساتذة زائرين، وتطوير برامج الإشراف الدولي المشترك، وجرى الاتفاق على إدراج جامعة حلوان في الاتفاقية المؤسسية للحراك الأكاديمي بجامعة كولون.

وأشاد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في بداية اللقاء بالتعاون المثمر والعلاقات الوطيدة مع الجامعات الألمانية، ودور هيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD في دعم البرامج المشتركة مع جامعات لودفيجسبورج للتربية، وكوتبوس براندنبرج، وفيرسبرج الألمانية في مجالات إدارة التعليم الدولي، والتراث الثقافي والدراسات المتحفية.

كما أشار إلى أهمية أخذ الأولويات الاستراتيجية للدولة في الاعتبار من خلال التوجه نحو البرامج والمشروعات الخاصة بالطرق والمواصلات صديقة البيئة.

خطة عمل تنفيذية للتواصل بين الكليات المناظرة بالجامعتين

كما رحب أعضاء مكتب العلاقات الدولية بجامعة كولون بالتعاون المشترك مؤكدين السمعة الطيبة والتأثير الدولي لجامعة حلوان والتي أثنى عليها وفد جامعة كولون موضحين تواجد جامعة حلوان على الخريطة الدولية.

واختتم اللقاء بخطة عمل تنفيذية للتواصل بين الكليات المناظرة بالجامعتين بتنسيق من مكتبى العلاقات الدولية، وتم اصطحاب الدكتور تيلو زيمرمان والسيد كريم ظافر في جولة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية في إطار مباحثات تمت لتطوير برامج دولية في تخصصات الفنون، وإدارة الأعمال والهندسة.