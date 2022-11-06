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رئيس جامعة حلوان يجتمع مع كليات التربية الرياضة لمناقشة تطوير اللوائح

كتب:

كريم روماني
07:36 م | الأحد 06 نوفمبر 2022
الدكتور السيد قنديل

الدكتور السيد قنديل

عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماعا مع رئيس لجنة قطاع التربية الرياضية، وعمداء ووكلاء كليات التربية الرياضية بالجامعة بنين وبنات في إطار العمل على تطوير لوائح كليات التربية الرياضية طبقا للمعايير الدولية.

تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

حضر الاجتماع الدكتور حسين السمري رئيس لجنة القطاع والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية التربية الرياضية بنات بالجزيرة، وعدد من الوكلاء وبعض من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية الرياضية بنين وبنات، بحضور الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب والعاملين، لمواكبة التطورات العالمية لتلبية احتياجات سوق العمل محليا وإقليميا وفقا لمعايير الجودة، ودعا إلى ضرورة إقامة علاقات تبادلية مع هيئات وكليات على المستوى الإقليمي والدولي والاطلاع على الخبرات الأكاديمية من أجل مزيد من التطوير بكليات التربية الرياضية بجامعة حلوان.

تخريج طالب متميز ينافس في سوق العمل محليا وإقليميا

وأكد رئيس الجامعة ضرورة التزام كليات التربية الرياضة بتخريج طالب متميز ينافس في سوق العمل محليا وإقليميا من خلال برامج تعليمية متطورة وبحث علمي متميز وخدمة مجتمعية فاعلة، في ضوء معايير جودة التعليم والاعتماد المحلية والعالمية لتحقيق الريادة بين كليات التربية الرياضية في التعليم والبحث العلمي والتنمية المجتمعية.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.