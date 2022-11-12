ميلاد حفيدة الفنان محمود عبد العزيز في ذكرى وفاته

أعلن محمد محمود عبد العزيز، مولد ابنته في ذكرى وفاة والده الفنان محمود عبدالعزيز.

وكتب محمد محمود عبد العزيز عبر الفيسبوك: «ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم أبويا كان دايماً بيناديني ويقولي بابا وكان ساعات بيقدمني لأصحابه ويقولهم أحب أعرفكم بمحمد أبويا الصغير».

محمد محمود عبد العزيز يطلب الدعاء لوالده

وأضاف: «أنا بقى النهارده بقيت أب بجد وحضرتك بقيت جد وسبحان الله، بنتي وصلت في فجر يوم 12-11 -2022، اللهم لك الحمد والشكر، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا».

وفاة محمود عبد العزيز

يذكر أنه تحل اليوم الذكرى السادسة لوفاة الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2016.