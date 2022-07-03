محمد محمود عبد العزيز يهنئ «الخيامي» بعيد ميلاده.. والملحن يرد: حبيبي وأخويا

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز على تهنئة الملحن المصري محمود الخيامي، والذي يحتفل اليوم بذكرى ميلاده الـ42، وذلك عبر خاصية «الاستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، قائلا: «كل سنة وإنت طيب يا خيامي»، ورد الخيامي عليه قائلا: «حبيبي وأخويا وإنت طيب يا حبي».

محمود الخيامي عن تتر مسلسل «باب الخلق»: شعرت بسعادة وبكيت

لحن محمود الخيامي العديد من الأغاني، ومنها تتر مسلسل «باب الخلق» للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقال الخيامي في تصريح له من خلال برنامج «مصنع الأغاني» مع فريدة الخادم على إذاعة «نجوم إف إم»، «الأغنية تم كتابتها من أجل الفنان الراحل حيث كان مخططا أن يغنيها خلال المسلسل، إلا أن ابنه محمد محمود عبدالعزيز، رأى أنها إذا وضعت كتتر لباب الخلق سيكون أفضل».

وتابع الخيامي قائلا: «رفضت في البداية ومررنا بمرحلة من الجدال حتى استقررنا على أن تكون تتر للمسلسل، وتم ترشيح فرقة واما، والفنانة شيرين عبدالوهاب، والفنان حسين الجسمي، ولضيق الوقت سجلت الأغنية على هاتف محمول وسافرت، وتم إسنادها إلى نادر حمدي عضو واما، وشعرت بسعادة عند سماعها في المسلسل وبكيت».

أهم أعمال الملحن محمود الخيام

قام الملحن محمود الخيام بتلحين أغنية «كرهتني في الحب» للفنان تامر حسني، وتعد من ضمن ألبومه الغنائي «خليك فولاذي»، وأغنية «بنت أكابر» للفنانة أصالة نصري، وأغنية «سؤال بسيط» لأصالة ، و«متلخبطة» للفنانة أنغام، و«وحشتوني» للفنان فيصل الراشد، وأغنية «امتلك قلبي » للفنان عاصي الحلاني.

ذكر أن الخيامي تعاون مع الفنانة الإماراتية أحلام في ألبومها الغنائي الجديد «فدوة عيونك» الذي طرحته عبر قناتها على «يوتيوب».