محمد محمود عبد العزيز يستعد لاستقبال مولوده الأول: «كان نفسي أبويا يكون معانا»

ينتظر المنتج محمد محمود عبد العزيز وزوجته، حدثا سعيدا من خلال استعدادهما لاستقبال مولودهما الأول، وهو ما كشفت عنه كلماته خلال رسالته التي وجهها لوالده الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

محمد محمود عبد العزيز يحتفل بعيد ميلاده

ويحتفل محمد محمود عبد العزيز، بعيد ميلاده اليوم، ونشر صورة تجمعه بزوجته، وأخرى وهو يرتدي قميصًا يحمل صورة والده الراحل، وأشار إلى أنه يستقبل عامه الجديد بهدية جميلة ينتظرها في إشارة منه إلى حمل زوجته.

وكتب عبر حسابه على إنستجرام: «سنة جديدة تبدأ بـ هدية جميلة من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يوصلها بالسلامة إن شاء الله، كنت أتمنى تكون معانا يا حاج محمود، عشان أنا عارف، كنت هتبقى مبسوط قد إيه».

محمد محمود عبد العزيز يوجه رسالة لزوجته

وتابع حديثه عن والده محمود عبد العزيز: «أنا متأكد أنك تشعر بنا، ومبسوط وبتدعي لنا من مكانك ودعواتك هي اللي بتدعمني يا أغلى غالي وأعز إنسان في حياتي».

ووجّه محمد محمود عبد العزيز، رسالة إلى زوجته، بتأكيده أن مجرد وجودها في حياته أمر يسعده، واصفًا إياها بالعزيزة: «مجرد رسم ابتسامة على وجهك يجعل العالم أفضل، وبمجرد أن رزقنا الله بما تحمليه بداخلك أصبحت مع من تحملي محور حياتي كلها، أحبك من كل قلبي ولا أتمنى سوى أن يحفظك الله ويحفظ ذريتنا التي أنعم بها علينا».