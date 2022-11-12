استهداف زراعة 85 ألف فدان من محصول البنجر في الشرقية

يواصل المزارعون في محافظة الشرقية زراعة المحاصيل الشتوية الأساسية، ويعد محصول البنجر أحد أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة، لذا تستهدف مديرية الزراعة زراعة 85 ألفا، وبلغت المساحة المنزرعة من البنجر 58 ألف فدانا ترتكز أغلبها في شمال الشرقية.

زراعة 58 ألف فدان بنجر

وقال المهندس "حسين طلعت" وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية في حديث خاص ل"الوطن" أن المديرية تستهدف زراعة نحو 85 ألف فدان من محصول البنجر، المادة الخام للسكر كما أنه يدخل في صناعات أخرى كما ويستخدم للتغذية، لافتا إلى الانتهاء من زراعة 58 ألفا ضمن العروة الأولى المبكرة.

الاستعداد للزراعة الشتوية

وأشار وكيل الوزارة في حديثه لـ«الوطن»، أن المحافظة بدأت في زراعة بعض المحاصيل الشتوية في الحقول، فيما تم إخلاء مساحات كبيرة من الحقول الزراعية استعدادا لزراعة المحاصيل الشتوية أبرزها محصولي القمح والبنجر، بمستهدف زراعة 443 ألف فدان قمح، وكذلك المستهدف من البنجر يصل 85 ألف فدانا.

الزراعة بشتلات أو بذور

وأوضح وكيل الوزارة أن زراعة البنجر تبدأ في أول شهر أكتوبر حتى منتصف شهر نوفمبر، وتبدأ زراعته بخدمة الأرض وتجهيزها وحرثها ثم تعفيرها بالأسمدة وتخطيط الأرض هندسيا، على أن يتم الزراعة إما بشتلات أو بذور.

توعية للمزارعين بكيفية الزراعة

وتواصل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية تحت إشراف المهندس طلعت حسين وكيل الوزارة جهودها بتنفيذ ندوات إرشادية زراعية لتوعية المزارعين والنهوض بالزراعة، وأشار وكيل الوزارة إلى تنفيذ ندوة إرشادية عن زراعة محصول بنجر السكر لمزارعي بعض قرى شمال الشرقية خاصة منطقة حقول منشأة أبو عمر، بكيفية الزراعة وتحصيل إنتاجية كبيرة من المحصول باتباع الطرق الزراعية الصحيحة.