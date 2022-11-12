بعد تفشي الوباء.. تلقيح 26 ألف شخص ضد الكوليرا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تلقيح 26 ألف شخص و267 ضد الكوليرا، اليوم السبت، خلال فعاليات اليوم للمرحلة الأولى للخطة الوطنية للتلقيح ضد الوباء الذي ظهر في لبنان في 5 أكتوبر الماضي، ووصل إلى أكثر من 3150 شخصًا بين إصابات مؤكدة ومشتبه بها وأدى لوفاة 18 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان لها، اليوم، أن حصيلة اللقاحات التي جرت عن طريق الفم اليوم تركزت في المناطق المستهدفة بـ4 محافظات و6 مناطق و19 بلدة ومخيم نهر البارد للنازحين السوريين، من خلال 139 فريقًا ميدانيًا للشركاء في الصليب الأحمر اللبناني وعدد من الجمعيات الأهلية.

لبنان يحصل على 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا

وأبدى وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتياحه للإقبال على أخذ اللقاح بما يسهم في تحقيق الحماية والمناعة المجتمعية، مثنيًا على جهود فرق التحصين الميدانية، ومؤكدًا أن ما جرى تحقيقه في هذا اليوم الأول محفز على المضي قدما في الحملة الوطنية لتحصين أكثر من 70% من سكان المناطق الأكثر عرضة للوباء.

وكان لبنان قد حصل على 600 ألف جرعة لقاح للكوليرا بدعم من منظمة الصحة العالمية أول أمس الخميس.