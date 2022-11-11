«صالون التنسيقية» يناقش مواجهة انبعاثات الكربون للحد من تغير المناخ

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا بعنوان: «انبعاثات الكربون.. هل يمكننا علاج الكوكب؟»، للتوعية بخطورة التغيرات المناخية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ (COP 27) في مصر.

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ويشارك في صالون التنسيقية الذي، يعقد اليوم، في تمام الساعة السابعة، كل من: الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، ودكتور عصام الدين عامر، رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، ودكتور محمد يحيي ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، ودكتور محمد السيد سالم، عضو التنسيقية، ويدير الصالون الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو التنسيقية.

إطلاق صالونات نقاشية لمواجهة التغيرات المناخية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيجري طرحها خلال قمة المناخ COP27، تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.