عضو التنسيقية محمد السيد سالم: تغيرات المناخ تؤثر سلبا على المنشآت الرياضية

قال الدكتور محمد السيد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرياضة جزء لا يتجزأ من الحياة الطبيعية، ومهمة في الحياة اليومية، مؤكداً أن تأثير التغيرات المناخية يؤثر بشكل كبير على المنشآت الرياضية وارتفاع درجات الحرارة يجعلها قريبة من الخروج من الخدمة.

التغيرات المناخية

وأشار عضو التنسيقية، إلى أن التغيرات المناخية على المدى الطويل ستؤثر على ممارسة الرياضة والمنشآت الرياضية، وتابع: «توفير وسائل نقل جماعية لنقل الجماهير مشجعي الرياضة يقلل من نسب الانبعاثات».

واستكمل: «تعودنا من الرئيس على تبني الشباب من عدد من الكيانات الشبابية، وأوصى بضرورة بناء المنشآت الرياضية على أسس علمية مع توفير الكهرباء وإقامة الفعاليات الرياضية أثناء النهار في ظل معاناة العالم أجمع من نقص الطاقة».

العدالة المناخية

وأضاف: «تنسيقية شباب الأحزاب كان لها الريادة في إطلاق مصطلح العدالة المناخية، وتناولته في صالوناتها، وقوة مصر تظهر في استضافتها لقمة المناخ في شرم الشيخ».

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: «انبعاثات الكربون.. هل يمكننا علاج الكوكب؟»، للتوعية بخطورة التغيرات المناخية، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ COP27، في شرم الشيخ.

أدار الحوار خلال الصالون، الإعلامي أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من: الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، والدكتور عصام الدين عامر رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة، والدكتور محمد يحيي ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور محمد السيد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

البيئة والتغيرات المناخية

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين في مجال البيئة والتغيرات المناخية والمهتمين بقضايا المناخ التي سيجري طرحها خلال قمة المناخ، تزامنا مع انعقاد القمة بشرم الشيخ.