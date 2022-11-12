غادة والي لـ قناة الحياة: قمة المناخ بشرم الشيخ الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، مدير مقر المنظمة الدولية بفيينا، إن قمة المناخ المنعقدة حاليا في شرم الشيخ تعد الأكبر في تاريخ الأمم المتحدة من حيث عدد المشاركين: «اللي مسجلين حتى اليوم 67 ألف مشارك».

اهتمام مصر بقمة المناخ ظهر من اليوم الأول

وأضافت والي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»، أنها موجودة في شرم الشيخ قبل انطلاق القمة، وحضرت لتسلم مصر الرئاسة، ومنذ اليوم الأول اتضح الاهتمام الكبير من الدولة بهذه القمة.

وتابعت أن هذه القمة الأكبر في المشاركة بتاريخ قمم المناخ: «حضر عدد كبير من الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني غير المسبوق، إذ حضرت 3000 منظمة مهتمة ومشاركة، وهي منظمات دولية تشارك بنحو 10 آلاف مشارك».

1500 فعالية بقمة المناخ

واستطردت والي، أن الجمعيات المشاركة تهتم بقضايا البيئة والمناخ والتلوث، مع وجود 1500 فعالية: «كل الناس جاية متحمسة والمكان أشبه بخلية نحل، ومبني على مساحة كبيرة جدا، والدولة أضافت مساحات لتستوعب هذا العدد الكبير، وهناك فعاليات كبيرة جدا ومفاوضات جارية وأيام متخصصة، كما جرى إطلاق مبادرة مهمة جدا من جانب وزارة التخطيط، وهي حياة كريمة لإفريقيا؛ وتعني أن يكون لدى إفريقيا استفادة من برامج حياة كريمة ليكون هناك بُعد إقليمي وإفريقي لهذه المبادرة».