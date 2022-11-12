«مخترقون طولا وعرضا».. تفاصيل تمويل الإخوان بـ180 مليون جنيه مقابل دعوات التحريض

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن إحدى المجموعات بجماعة الإخوان الإرهابية حصلت على تمويل مقداره 180 مليون جنيه ليفتتحوا به قناتين ومئات الصفحات والجروبات، بهدف التحريض ضد الدولة، والدعوة للخروج في تظاهرات.

وأضاف «فرغلي»، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»: «هم بيستغربوا حصولي على المعلومات دي، لكن هم مخترقين طولا وعرضا».

كل مجموعة إخوانية لها مجموعات إلكترونية خاصة

وأوضح أن كل مجموعة إخوانية لها مجموعات إلكترونية خاصة بها، وكل لجنة إخوانية تحاول جذب لجان الجبهات الأخرى، مردفا: «أقسم بالله معلومة بيعطوا الواحد 3 آلاف دولار شهريا علشان يكتب ضد البلد، الناس دي كلها دعت لتظاهرات وقبضوا الثمن مقدما وضحكوا على الغلابة، وهيعملوا كده مرة تانية وتالتة عشان الفلوس الكتير، لكن ربنا فضحهم فضيحة كبيرة».

اجتماع لإعادة تقييم إعلامهم

وأوضح: «الإخوان من سنين عملوا اجتماع لإعادة تقييم إعلامهم، واعترفوا أن إعلامهم ليس لديه قدرة على حشد الجماهير، وفشل في الحشد للتظاهر، فوضعوا خطة جديدة، أن الإعلام يكون له شركات تنبثق منها لجان تعمل على السوشيال ميديا بشكل ضخم، واهتمامهم باللجان أكبر من القنوات، مع صناعة قناة جديدة، ولازم يغلقوا قناة العربي الجديد».