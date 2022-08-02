ماهر فرغلي: لا أصدق الرواية الأمريكية حول مقتل أيمن الظواهري

قال ماهر فرغلي، الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إن تنظيم القاعدة الإرهابي متواجد في اليمن والشام ونفذ عملية في فرنسا وينتشر في مالي ودول الساحل لذا فإن القاعدة لم تنته حتى الآن، ولكن العمليات النوعية المنفذة ليست كبيرة ومؤثرة مثل أحداث 11 سبتمبر بعد تغيير الرؤية داخل التنظيم بتنفيذ القتل المحلي، مثل الفكر الذي انتشر في السبعينات بدلا من تنفيذ القتال المعولم من أجل إنشاء دولة مثل الدولة التي أسسها تنظيم داعش في الشام والعراق.

اختلاف الرؤى داخل تنظيم القاعدة

وأضاف «فرغلي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «cbc» مع الإعلامي عمرو خليل، أن حجم عمليات القاعدة قل بسبب التوجه واختلاف الرؤى داخل التنظيم وليس بسبب المال، لافتا إلى أن أيمن الظواهري لا يتمتع بكاريزما كما أن أسامة بن لادن كان يمول التنظيم ولكن الظواهري اقتصر على التنظير وعرض أفكاره في كتب.

راوية أمريكية غير مصدقة

وأوضح الباحث المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، أنه لا يصدق الرواية الأمريكية حول مقتل الرجل الثاني في القاعدة أيمن الظواهري لأ جسد الظواهري لم يظهر مع التفكير في إخراج هوليودي للعملية وسردها على طريقة أفلام هوليود، مستنكرا عدم الحصول على معلومات من الظواهري ومتابعته لمدة سنة مع الإشارة إلى السردية الأمريكية توضح أن الظواهري كان يسكن في حي السفارات وبالقرب من منزل وزير الداخلية الأفغاني، متابعا: «مش مصدق الراوية الأمريكية لأنها ليست واقعية».