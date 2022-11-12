هبة القدسي تكشف لـ نشأت الديهي آخر تفاصيل انتخابات مجلس الشيوخ بأمريكا

قالت الكاتبة الصحفية هبة القدسي، إن المعركة الانتخابية الأكثر سخونة الآن في مجلس الشيوخ الأمريكي، إذ حصد الجمهوريون 49 مقعدًا، مقابل نفس العدد للديمقراطيين، ويتبقى في السباق ولايتين، وإذا فاز الديمقراطيون في إحدى الولايات، فهذا يعني سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ.

وأضافت «القدسي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن انتخابات التجديد النصفي، شهدت انخفاض نفوذ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفي نفس الوقت، لم تؤثر انخفاض شعبية الرئيس جو بايدن على نتيجة انتخابات الحزب الديمقراطي، مشيرًا إلى أن أولوية الناخب الأمريكي خلال الفترة الراهنة هي: الاقتصاد أولاً، ثم مسألة الإجهاض التي تعتبر قضية اجتماعية حصدت الكثير من الاهتمام.

وأشارت إلى أن الديمقراطيين، استغلوا الحديث عن ضرورة الحفاظ على مستقبل الديمقراطية في الولايات المتحدة، مع إصرار «ترامب» على ادعاءات التزوير في الانتخابات، مشيرة إلى أن هناك تيارات تطالب «ترامب» بعدم ترشيح نفسه الانتخابات المقبلة، والخروج من صورة الزعيم المهيمن القادر على تحريك الجماهير، والاتجاه نحو وجوه جديدة تمثل النخبة السياسية الجديدة داخل الحزب الجمهوري.