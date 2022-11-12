نشأت الديهي: دعوات الإخوان للفوضى والتدمير لن تتوقف

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن دعوات الإخوان للفوضى والتدمير والتخريب، ووقف عجلة التقدم، لن تتوقف، مشيرًا إلى أن هذi الدعوات، كانت تهدف لإحراج الدولة المصرية، أثناء مشاركة قادة العالم في قمة المناخ «27 COP».

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة القلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن المجتمع المصري ببنيانه، تجاوز مرحلة التخريب أو الفوضى، معقبًا: «الشعب المصري تجاوز مرحلة استغلال الظروف المعيشية، لتدمير ما حدث من بناء خلال السنوات الأخيرة، الشعب المصري تحمل الكثير من أجل البلد، وليس من أجل حكومة أو رئيس».

ولفت إلى أن الجيل الحالي، تحمل الكثير ورأي كل ما يقرأ عنه في كل كتب التاريخ، متابعًا: «إحنا شفنا ثورتين، ورئيسين في السجن، شفنا خيانة وعمالة، شفنا كل شيء يمارس على الهواء مباشرة، شفنا ممارسة رزيلة الخيانة على الهواء مباشرة، إحنا جيل شفنا كل شيء».

وأضاف أن الجيل الحالي، هو الأكثر حصافة ووعي من كل الأجيال السابقة، معقبًا: «لا أنحاز إلى هذا الجيل الذي أنتمي إليه، لكن الجيل الحالي شاهد كل المتناقضات، جيل شاف النجاح والفشل».