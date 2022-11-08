وزيرة التضامن لـ نشأت الديهي: رابط مباشر بين العدالة الاجتماعية والمناخية

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تربط بشكل مباشر بين العدالة الاجتماعية والعدالة المناخية، خاصة أن أول تأثير للتغيرات المناخية يقع على الفئات الأولى بالرعاية.

آثار التغيرات المناخية على المزارعين والصيادين

وتابعت «القباج»، خلال لقائها ببرنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على قناة «ten»، مساء الثلاثاء، أن المزارع الصغير يتأثر بالتغيرات المناخية، وكذلك الصياد يتأثر سلبًا بمشكلة الصيد الجائر.

وأشارت إلى أن المجتمع المدني يتدخل بقوة لمجابهة الآثار السلبية للتغير المناخي، من خلال العمل على تدوير المخلفات، والعمل على الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة، ودعم صغار المزارعين.

وأضافت أن القيادة السياسية أطلقت برنامج «حياة كريمة» لردم الترع والمصارف، وإعادة تدوير الكثير من المخلفات، ورفع حياة المواطن في الريف.