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مشيرة خطاب لـ نشأت الديهي: «العفو الدولية» أشادت بتقدم مصر في مجال حقوق الإنسان

كتب:

محمود البدوي
09:36 م | الأربعاء 09 نوفمبر 2022
السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة قامت بمجهود رائع في الإعداد لمؤتمر المناخ COP27، مشيرة إلى وجود خلية نحل تعمل بانسيابية شديدة، موجهة التحية لكل من أسهم في هذا المنتدى العظيم، كما ذكرت أنها عقدت الكثير من المقابلات مع منظمة العفو الدولية، ووكالة رويترز، ونيويورك تايمز، والمجلس القومي لحقوق الإنسان في نيويورك، «مصر دولة مهمة والعين عليها، ولازم نكون عارفين كده».

منظمة العفو الدولية من الجهات المهتمة بحقوق الإنسان وتنتقد جميع الدول

وأضافت «خطاب»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، ويعرض على قناة «TeN»، أن منظمة العفو الدولية من الجهات المهتمة بحقوق الإنسان وتنتقد جميع الدول، ولذلك لا يجب أن يكون لدينا حساسية عند التعرض للانتقاد من هذه المؤسسة، موضحة أنها قابلت اليوم، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية لمدة تزيد عن ساعة، مشيرة إلى أن الأمين العام أشاد بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجال حقوق الإنسان.

الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أشاد بجهود مصر

وأوضحت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الأمين العام لمنظمة العفو الدولية أشاد بجهود مصر من خلال إحياء لجنة العفو الرئاسية والإفراجات التي تحدث، والحديث عن إطلاق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، «المنظمة تتابع وضع حقوق الإنسان بصورة أكثر مما نتخيل، وتقوم المنظمة بحساب عدد المفرج عنهم».

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