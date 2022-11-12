أحمد موسى يشيد بملف «الوطن» عن «إخوان الشر.. الإرهاب لن يعود»

استعرض الإعلامي أحمد موسى، ملف الذي تنشره جريدة «الوطن» غدًا، تحت عنوان «إخوان الشر.. الإرهاب لن يعود»، مشيدًا بهذا العدد من الجريدة، موضحا أنه لا تجد الجماعة سوى سلاح الأكاذيب، ونشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن فقدت القدرة في الوجود على الأرض في كثير من الدول، وعلى الرغم من قدراتهم في هذا، فإنه دائما ما تقابل خططهم بالفشل.

تاريخ الإخوان الملطخ بالدم يتحدث عنهم

وأوضح «موسى»، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، الذي يعرض على شاشة «صدى البلد»، أن تاريخ الإخوان الملطخ بالدم يتحدث عنهم، وأعضاء سابقون فى التنظيم يكشفون أسرارا شهدوا عليها داخل الجماعة، وتفاصيل عاشوها بين أسوارها في الحياة السياسية والسجون، جعلتهم يحكمون العقل فيما رأوه، وينشقون عما كانوا يظنونه الإسلام الحقيقي.

تفضح «الوطن» جماعة الإخوان الإرهابية، بداية من انقلابهم على بعضهم، وتخوين قياداتهم بالاستيلاء على أموال التنظيم، وكذلك كشف طرقهم وأساليبهم في نشر الأكاذيب والشائعات، من على ألسنة منشقين عن الجماعة، وقائمة بأبرز التنظيمات الإرهابية وقادتها الذين ولدوا من رحم الإخوان، ونشأوا على أفكارها.