اقرأ غدا في عدد «الوطن»: إخوان الشر.. إرهاب لن يعود

تقرأ غدا في عدد «الوطن» مجموعة من الموضوعات والقضايا المهمة والمتعلقة بالشأن المحلي والدولي من مختلف الزوايا والرؤى، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

تاريخ أسود من الاغتيالات والتكفير والدم

الانقسامات تضرب التنظيم الإرهابي: صراع على المال والسلطة والمصالح.. واتهامات متبادلة بالخيانة

الدول العربية تطرد التنظيم بـ «الثورة والصندوق».. وقيادات «داعش والقاعدة وطالبان» بدأت الإرهاب من داخل «الإخوان»

المنشقون عن «التنظيم» يعترفون: القيادات كانت تسرق التبرعات بحجة دعم فلسطين

مصر تطلق «حياة كريمة» لتحسين المعيشة بأفريقيا

السعيد: تنفيذ مشروعات وبرامج وتدخلات لدعم القدرة على الصمود وتنويع سبل العيش

أعضاء الحوار الوطني يناقشون خارطة مستقبل «العدالة المناخية»

دعم أمريكي للطاقة في مصر.. سوليفان: «بايدن» كان فخورا بلقاء «السيسي».. و«COP27» من القمم ذات الأهمية الكبيرة

إطلاق 4 مبادرات فى «يوم التكيف والزراعة»: «لأجل مستقبل أفضل»

«حياة كريمة» لكل البلد بطولات في دفتر المبادرة الرئاسية لتحويل العشش إلى منازل آدمية والقضاء على الحياة الأليمة للمصريين

5 ملفات كبرى لـ«الوطن»: وثقت «حصاد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في عامها الأول

الصفحة الثانية

مشروعات خدمية تعيد الحياة لـ28 قرية بالوادي الجديد

10 مليارات جنيه حوَّلت قرى «مطوبس» الفقيرة إلى نموذجية

«أم محمود»: منازلنا كانت متهالكة وآيلة للسقوط.. و«خديوي»: 30% من المشروعات بالفرافرة

من الحياة في العشش إلى المنازل الآدمية.. الدولة تحقق أحلام «غلابة أسيوط»

بناء وتطوير المنازل ومعاش تكافل.. «طوق نجاة» لفقراء سوهاج

أجهزة ومفروشات لعرائس أسيوط.. «الفرحة تطرق الأبواب»

«المبادرة» ترسم البسمة على وجوه أسرة «علي» بالشرقية

الصفحة الثالثة

«الوطن» ترصد أسرار انهيار تنظيم الإخوان في الخارج.. وتحاور المنشقين عن الجماعة

إخوان الشر.. حتى لا ننسى أبرز جرائم الإخوان

إرهابيون من رحم الجماعة الأم للتنظيمات الإرهابية

الصفحة الرابعة

«الجماعة» ضد «الإخوان».. المصالح تقسم الكيان إلى جبهات في الخارج واتهامات متبادلة بالخيانة والاستيلاء على الأموال

ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية: تخوين البعض أمر متأصل بين قيادات الإخوان ولن يعودوا لسابق عهدهم

الانحسار عربيا.. أحكام قضائية بالحظر وسقوط بـ «الصندوق أو الثورة»

باحث: صراع المال والسلطة أبرز أسباب الانشقاق والأكاذيب والشائعات سلاحهم الباقي

خبير الإرهاب الدولي: جهات خارجية توظف الجماعة.. وقياداتها «عملاء لمن يدفع»

العرب يطردون الإرهاب وجماعته

الصفحة الخامسة

المنشقون يكشفون «أسرار العبد»

ناهد إمام: دور «الأخوات» في الجماعة الاستقطاب والتجنيد وطاعة مسئول الشعبة ثم الزوج

تائبة عن الإرهاب: المتاجرة بـ «مشاعر الذنب» أسلوب التنظيم لجذب الشباب.. والأكاذيب والشائعات لسرقة العقول

عضو سابق بـ«لجنة التربية»: «الجماعة» تركز على صغار السن.. وخرجت من التنظيم لأنه ضد الإصلاح

عائد من الوهم: الممارسات الخاطئة والأكاذيب

دفعتني للهروب من سجن التنظيم الضيق

«منشق عن الإخوان»: قياداتهم كانوا يسرقون التبرعات بحجة «نصرة فلسطين»

الصفحة السادسة

دعم أمريكي لمشروعات الطاقة في مصر

مستشار الأمن القومى: «بايدن» كان فخوراً وسعيداً بلقاء «السيسي».. وCOP27 من القمم ذات الأهمية الكبيرة

متحدث الخارجية الأمريكية: تحول مصر إلى الطاقة النظيفة يضيف 10 جيجاوات طاقة متجددة بحلول 2030

خبراء اقتصاد: العلاقات المصرية - الأمريكية مقبلة على مرحلة مرنة وإيجابية

وفاء: نجاح المؤتمر أبلغ رد على المشككين في أن مصر جزء من الحل.. والدعم الأمريكي يؤكد نجاح «القمة»

من «قمة الفوضى» إلى «قمة المناخ».. ماذا حدث في مصر؟

«بدرة»: لولا تحسن البنية التحتية وتوسع المدن اللوجيستية ووجود خطة لتحسين وضع الاقتصاد ما تم جذب الاستثمارات الخارجية

الصفحة السابعة

إطلاق 4 مبادرات أساسية في «يوم التكيف والزراعة» بـ «COP27» لنشارك معا في صنع مستقبل أفضل لكوكبنا

مصر تطلق «الغذاء والزراعة للتحول المستدام» لمواجهة تحديات تغيرات المناخ.. و«القصير» تمثل فرصة للدول المشاركة ولشركاء التنمية لمساعدتهم في تمويل يمكنهم من مجابهة هذه التغيرات

«البترول»: توقيع 7 مذكرات تفاهم مع شركات عالمية في مجال الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية

«التعاون الدولي»: 9 مشروعات لـ «التكيف» بـ14.7 مليار دولار

«المالية»: علينا حشد التمويلات لبناء نظم صحية مقاومة للمناخ

رائد المناخ للرئاسة المصرية: «COP27» جمع المبادرات والمشروعات وجهات التمويل والتنفيذ تحت سقف واحد

الصفحة الثامنة

حسين فهمي: المهرجان جزء لا يتجزأ من حياتي

القاهرة السينمائي الدولي.. ينير سماء العاصمة ويضيء شمعته الـ44 الليلة

100 فيلم من أكثر من 50 دولة تشارك في الكرنفال الدولي

21 فيلما وقع عليها الاختيار من 4773 ضمن مسابقة الفيلم القصير.. ومصر حاضرة بـ4 أفلام

14 فيلما في المسابقة الدولية للمهرجان.. وفرنسا تشارك بـ3 أفلام.. وفيلم «19 ب» الممثل الوحيد لمصر