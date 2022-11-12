إنجي وجدان: استضافة مصر قمة المناخ سيُزيد من قوتها عالميا

أعربت الفنانة إنجي وجدان، عن سعادتها البالغة، باستضافة مدينة شرم الشيخ للقمة 27 للتغيرات المناخية، المقامة حاليا حتي يوم 18 نوفمبر، بمُشاركة 40 ألفًا بينهم قادة وزعماء وأمراء وملوك دول، من مختلف دول العالم.

إنجي وجدان تتحدث عن استضافة مدينة شرم الشيخ للقمة 27 للتغيرات المناخية

وقالت إنجي وجدان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفعاليات منظمة بشكل لائق، والعالم كله يشيد بالمؤتمرهذا العام، وإنّ تلك الاستضافة تؤكد على حرص واهتمام الحكومة المصرية، بمستقبل الكرة الأرضية والحفاظ عليها من التلوث والانبعاثات الخطرة.

وأضافت «وجدان»، أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ، سيُزيد من قوتها عالميًا، ويُسهم في تنشيط السياحة وكلّ شيء، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لجهوده في رفع اسم مصر عاليا وسط دول العالم.

مؤتمر المناخ COP27

مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2022 المعروف أيضًا باسم COP27 هو مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرون للتغير المناخي، يعقد في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022، بمدينة شرم الشيخ، بعد تولي جمهورية مصر العربية رئاسة الدورة السابعة والعشرين للمؤتمر، وتولى رئاستها وزير الخارجية سامح شكري عقب تسلمه القيادة من الجانب البريطاني.