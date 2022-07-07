في عيد ميلادها الـ39.. أبرز المحطات الفنية بحياة الفنانة إنجي وجدان

تحتفل اليوم الفنانة إنجي وجدان بعيد ميلادها الـ39، إذ أنها ولدت في 7 يوليو عام 1983، اشتهرت بأدوارها الكوميدية في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، وكانت أول شخصية يتعرف عليها الجمهور من خلالها هو دور «داليا» في مسلسل «تامر وشوقية».

وفي السطور التالية نستعرض لكم أبرز المحطات في حياة إنجي وجدان:

البداية الفنية في حياة إنجي وجدان

تخرجت إنجي وجدان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2004 قسم إذاعة وتليفزيون وقسمي فرعي الهندسة المعمارية والمسرح، جاءت بداية إنجي في مجال الدراما التليفزيونية من مسلسل «تيمور وشوقية» وشاركت في الأربعة الأجزاء التابعة له منذ بدايته في 2006، وحتى نهايته في 2009.

أعمال إنجي وجدان

وكانت بدايتها في السينما بفيلم «إتش دبور» مع النجم أحمد مكي عام 2008، وثاني ظهور لها عبر الشاشة الكبيرة كان في فيلم «طير أنت» بنفس الدور الذي لعبته في تامر وشوقية.

وشاركت إنجي وجدان في فيلم «سمير وشهير وبهير» مع أحمد فهمي وشيكو وهشام ماجد عام 2010، بدور «شهيرة شهير» ولكن وهي صغيرة كما قامت سلوى عثمان بدورها وهي كبيرة.

سنة الحظ لإنجي وجدان

كان عام 2013 هو سنة الحظ بالنسبة لأنجي وجدان وذلك لأنها قامت بأربعة أدوار في الدراما التليفزيونية، حيث أنها قدمت دور «جورجيت» في مسلسل «نيران صديقة» مع منة شلبي، ودور «منال» في مسلسل «ذات» مع نيللي كريم، بالإضافة إلى دور «قطر الندى» في مسلسل «حاميها وحراميها» مع سامح حسين، ودور «سلمى» في مسلسل «الرجل العناب» مع أحمد فهمي، شيكو، هشام ماجد.

كما لعبت دور «فرح» في مسلسل «صاحب السعادة» عام 2014 مع الزعيم عادل أمام، كما قدمت دور البطولة في مسلسل «طلعت روحي» عام 2018 وحققت نجاحاً كبيراً وقت عرضه.