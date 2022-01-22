إنجي وجدان عن تربية طفليها: «ضد الضرب.. وبسحب الآيباد لما أعاقبهم»

قالت الفنانة إنجي وجدان، إنها تتبع مزيجا من التربية الحديثة والقديمة في التعامل مع أبنائها، موضحةً: «أنا ضد الضرب، لكن كلنا اتربينا كده، ودلوقتي لازم نقنعهم، وساعات بزعق وبحس بتأنيب ضمير وبعتذر لابني على طول».

غيرة الطفل الأول من الثاني

وأضافت «وجدان»، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين شيرين عفت ونهى عبد العزيز، مقدمتي برنامج «السفيرة عزيزة» على قناة DMC، أنها كانت حاملًا في بداية انتشار جائحة كورونا، وكان طفلها الأكبر يشعر بالغيرة، لكنها حاولت إقناعه بالمولود الجديد: «كنت بحاول أحمسه وأقنعه رغم إن هو اللي طالب إن يبقى في بيبي».

وتابعت: «فترة كورونا خلتني أتجه للاستسهال في حاجات زي التلفزيون ويوتيوب والـI PAD، وبعاني منها دلوقتي، مبقاش في سيطرة، وفي حاجات كارثية وألفاظ مرعبة، وفي مرة كان ابني بيتفرج على يوتيوب لقى رسالة باللغة الإنجليزية معناها اقتل نفسك».

السيطرة على المحتويات الخارجة عن القيم

وأشارت إنجي وجدان، إلى أنها تحاول السيطرة على المحتويات الخارجة عن القيم، التي يتعرض لها أطفالها، عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب، لكنّ الأمر في منتهى الصعوبة: «في ناس ربنا ينتقم منهم بتنزل محتويات على إنها للأطفال وبتطلع مش كده للآخر».

ولفتت، إلى أنها تربي طفليها على عدم بدء المشكلات، وتحمل نتيجة تصرفاتهما: «أسهل عقاب إني أشيل الآيباد أو أمنع التلفزيون عنهم، والانفتاح كويس ووحش في نفس الوقت وبنحاول نستعمله بطريقة ذكية».