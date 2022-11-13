«التعليم»: لا تقسيم لأيام العام الدراسي في جميع المراحل

طالب العديد من أولياء الأمور عبر جروب «حوار مجتمعي تربوي»، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتقسيم أيام العام الدراسي الجديد، على أن يتم حضور الطلاب بمختلف المراحل التعليمية 3 أيام أسبوعياً ولكل مرحلة تعليمية أيام مختلفة عن الأخرى، وذلك بعد تعرض العديد من الأطفال والتلاميذ بنزلات برد وارتفاع في درجات الحرارة، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، وحفاظاً على سير العملية التعليمية في المدارس على مستوى الجمهورية.

تقسيم أيام العام الدراسي الجديد غير صحيح

وكشف شادي عبد الله زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن تقسيم أيام العام الدراسي الجديد غير صحيح، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على انتظام العملية التعليمية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار رسمي بتقسيم أيام الدراسة بين جميع المراحل التعليمية المختلفة سواء الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية.

تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة للاطمئنان على صحة الطلاب

وقال عبد الله زلطة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه تم تخصيص طبيب زائر لكل مدرسة على مستوى الجمهورية، للاطمئنان على صحة الطلاب، خلال سير اليوم الدراسي تزامناً مع تسيير العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظاً على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس.

الحضور لجميع الطلاب إلزامي.. ولن يتم رفع الغياب

وأكد عبد الله زلطة، أن الحضور إلزامي لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، خلال سير العام الدراسي الجديد، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي قرار رسمي برفع الغياب من المدارس، موضحاً أن الجميع يعمل من أجل نجاح سير العملية التعليمية دون أي معوقات، وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية الصارمة داخل المدارس ضد كورونا، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين منذ بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر الماضي.