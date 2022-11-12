«الصحة»: الإصابات المنتشرة بين الأطفال هي لفيروس الخلوي وليست كورونا

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أسباب انتشار الإصابة بالأمراض التنفسية بين الأطفال في فصل الشتاء لأن مناعة الأطفال تكون ضعيفة.

ونفى المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ«الوطن»، إصابة كل الأطفال بمتحور أوميكورن، مؤكدًا أن نسبة إصابة الأطفال بفيروس كورونا لا تتعدى الـ1%، وهناك فيروس المثلوي التنفسي وهو المنتشر بين الأطفال وهو ليس خطيرا، لكنه يصيب الرئة وأمر معروف ومتداول منذ سنوات عديدة.

الصحة تحذر من تقبيل الأطفال بسبب هذا الفيروس

ونصح الدكتور حسام عبدالغفار، المواطنين ضرورة عدم تقبيل الأطفال والذهاب إلى الطبيب عند ظهور أعراض فيروس المثلوي التنفسي التي تتضمن أعراضه «السعال وسيلان الأنف، والتهاب الحلق والصداع»، لافتَا إلى أن أعراضه تشبه أعراض البرد، لذلك حدث خلط بين المواطنين وتم تشبيه بفيروس كورونا.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الحصول على لقاح الانفلونزا للفئات المختلفة والمسموح لها وهم الأعمار ما فوق الـ6 أشهر، نظرًا للوقاية من الإنفلونزا، مطمئنا المواطنين من أعراضه الجانبية التي تزول من تلقاء نفسها.

الفئات الممنوعة من لقاح الإنفلونزا الموسمية

وعن الفئات الممنوعة من لقاح الإنفلونزا الموسمة، قال المتحدث باسم وزارة الصحة إن الأشخاص المصابين بمتلازمة غيلان باريه، ومن لديهم حساسية من البيض والفورمالدهيد لا يحصلون على اللقاح، ومن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أكثر من 38.5 درجة، يمكنهم الحصول على التطعيم، لكن بعد انخفاض الحرارة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في كافة فروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» بجميع فروعها على مستوى محافظات الجمهورية، والعديد من الصيدليات.