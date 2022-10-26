وزير التعليم رضا حجازي يصدر كتابا دوريا بشأن الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا، إلحاقًا إلى الكتب الدورية الصادرة بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس ومواجهة الأمطار

وأكد الكتاب الدوري، اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني متابعة سير العملية التعليمية في المدارس، والمنشآت التعليمية، وسعي الوزارة الدائم نحو اتخاذ كل الإجراءات التأمينية ضد أي مخاطر اجتماعية أو بيئية مثل الأمطار والسيول المحتملة قد تهدد أمن، وسلامة الطلاب والمعلمين.

نستعد لمواجهة الأمطار خلال سير اليوم الدراسي

ووجّهت الوزارة مديري المديريات باتخاذ اللازم؛ للاستعداد لحلول فصل الشتاء، ونظرًا لما تشهده العديد من محافظات مصر خلال تلك الفترة من العام من هطول الأمطار الغزيرة، التي قد تصل إلى حد السيول في بعض المحافظات، بالآتي:

1- التنسيق مع المحافظ، والجهات التنفيذية بالمحافظة؛ لوضع الخطط المناسبة استعدادًا لقدوم فصل الشتاء، وتداعياته.

2- تنفيذ مشروعات الحماية اللازمة تجنبًا لمخاطر هطول الأمطار والسيول المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

3- التنسيق مع المحافظ في حال إعلان حالة الطؤاري بالمحافظة، والحاجة الضرورية لتعطيل الدراسة لمواجهة التغيرات المناخية، وموجة الأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة، وفقًا لنشرة هيئة الأرصاد المصرية.

4- التنسيق مـع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئـة الحماية المدنية لتطهير مصارف الأمطار، والسيول، وتوفير السيارات الخاصة بشفط تجمعات المياه حال تمركزها بالداخل، ومخارج المؤسسات التعليميـة والمدارس؛ لتسهيل حركة المشاة والمرور.

5- التنسيق مـع وكيل وزارة الكهرباء بالمحافظة؛ للتأكد مـن سلامة الوصلات الكهربائية، وعزل أعمدة الإنارة القريبة من المنشأت التعليمية، والمدارس.