«مصر تستطيع»: سلالة جديدة من كورونا بمعمل جامعة بوسطن «قتلت 80% من فئران التجارب»

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك دراسة علمية حديثة تكشف أن علماء جامعة بوسطن تسببوا في سلالة قاتلة جديدة من كوفيد 19 وصنعوها بأحد المختبرات، لافتا إلى أن المتحور الجديد لن يخرج من المعمل وفقا لتصريحات العلماء، وأثناء تجريبه على فئران التجارب أدى لوفاة 80% منهم بعد حقنهم بالمتحور.

المراقب المسؤول عن المعامل

وأوضح «فايق» خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «DMC»، أن هناك أسئلة تطرح في جميع الأوساط العلمية في العالم حول من هو المراقب المسؤول عن المعامل، وهل هناك تجارب وأبحاث بشأن الفيروسات لم تعلن بعد، بما يثير الشك حول فيروس كوفيد 19 وإن كان وجوده طبيعيا أم تحويره من خلال المعامل بالخطأ.

معمل جامعة بوسطن

وأشار الإعلامي أحمد فايق إلى أن الواقعة بمعمل جامعة بوسطن هي أول واقعة علمية يتم إثباتها والإعلان عنها بعد الخلط بين فيروس كورونا الصيني وأوميكرون جديد وأدى الناتج لقتل 80% من فئران التجارب.