إيلون ماسك: قرار العلامة الزرقاء على حساب «تويتر» نهاية الأسبوع المقبل

قال إيلون ماسك مالك «تويتر»، مؤسس «سبيس إكس»، الرئيس التنتفيذي لشركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية، إن قرار العلامة الزرقاء على حساب موقع التدوينات القصيرة سيتم اتخاذه على الأرجح نهاية الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

الشريك المؤسس لـ«تويتر» ينتقد قرارات ماسك

وفي وقت سابق، انتقد الشريك المؤسس لـ«تويتر»، جاك دورسي، قرار ماسك بشأن عدم تمييز ‏الأخبار الزائفة على بعض منشورات موقع التدوينات القصيرة، معربا أعرب عن الأسف لقرار بتسريح نصف الموظفين.‏

واتخذ ماسك في وقت سابق، عدة قرارات مثيرة ‏للجدل، منذ استحواذه على شركة «تويتر»، وكان من بين قرارات الملياردير الأمريكي، خفض الموظفين بالشركة إلى النصف.

العمل عن بعد

وأمس الأول الجمعة، غير مالك «تويتر»، موقفه بشأن عودة ‏الموظفين العاملين عن بعد للعمل من مكاتبهم، وقال، إن العمل عن بعد أمر جيد، وإذا لم يستطع البعض العودة للعمل من مكتبه، ‏فهذا متاح.