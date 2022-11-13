زراعة 10 آلاف شجرة موز صديقة للبيئة في كفر الشيخ

تزامنا مع قمة المناخ والمنعقدة حاليا في مدينة السلام في شرم الشيخ، في مصر، بادر عدد كبير من المزارعين في محافظة كفر الشيخ، خاصة بمركزي كفر الشيخ، وبلطيم، بزراعة نحو 10 آلاف شجرة موز مثمرة على جسور الحقول كأشحار مثمرة صديقة للبيئة لمجابهة التغيرات المناخية والعمل علي الحد منها والتي تؤثر علي مجريات الحياة اليومية حول العالم بأثره.

10 آلاف شجرة موز

كشف الدكتور حاتم أبوعالية أستاذ التنمية الريفية والاقتصاد الزراعي، بمركز بحوث الزراعات الحقلية بسخا، بكفر الشيخ لـ«الزطن»، أن المزارعين خاصة في مركزي الرياض، وبلطيم قد قاموا بزراعة نحو 10 آلاف شجرة موز مثمرة على جسور أراضيهم كنوع من مجابهة التغيرات المناخية، وكونها أشجار صديقة للبيئة وهو أمر يعود بالنفع عليهم جراء بيع ثمارها، وكذلك يساعدون في دفع عجلة تحسن المناخ والحد مما ينتج عنة من كوارث بيئة خاصة علي التأثير علي المحاصيل الزراعية وما تتعرض له من تلف جراء تقلبات المناخ.

زراعة أشجار الموز للمزارعين

ويقول محمد فتحي مزارع من أبناء مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، إن المشاركة الفاعلة لنا كمزارعين في الحد من التغيرات المناخية أمر حتمي بما يحمي زراعتنا وأشجارنا المثمرة مما يؤثر عليها جراء التقلبات المناخية، مشيرا أنه قام بزراعة نحو 25 شجرة موز على جسور أرضه ضمن مبادرة أطلقها المزارعون بقريتهم منشأة سلامة بمركز الرياض، وعدد من القرى المجاورة تحت عنوان «اتحضر للأخضر»، موجها في هذا الصدد الشكر للرئيس السيسي، رئيس الجمهورية لما يقوم به من مبادرات لحماية مصر والعالم من التغيرات المناخية.

وتابع: «ما قام به الرئيس السيسي خلال انعقاد مؤتمر المناخ بشرم الشيخ أمر نفتخر به جميعا كمصريين وشكرا للرئيس على ما قام به».