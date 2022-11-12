«حياة كريمة»: نحتفل بإطلاق المبادرة بأفريقيا في مواجهة التغيرات المناخية

قالت آية عمر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، إن المؤسسة حصلت على الدعم الكامل من القيادة المصرية لتحويل الحلم لحقيقة حينما قدمت فكرة «حياة كريمة» لأول مرة عام 2019، لافتة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق المبادرة وتمت دعوة كل المؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشباب مصر للمشاركة في المبادرة الوطنية.

تأهيل قرية فارس للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء

وأوضحت «عمر» في كلمتها اليوم بأولى جلسات حياة كريمة بقمة المناخ بعنوان «إطلاق المبادرة المصرية حياة كريمة فى أفريقيا»، أن مؤسسة حياة كريمة احتفلت منذ أيام بتكريمها عن دورها في تأهيل قرية فارس للحصول على شهادة ترشيد للمجتمعات الخضراء من رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وشركة إيكونسلت للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.

حياة كريمة لأفريقيا

وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة إلى أن المؤسسة تحتفل اليوم بامتداد قصة نجاحها لأفريقيا، من خلال إطلاق مبادرة «حياة كريمة لأفريقيا.. صامدة أمام التغيرات المناخية».