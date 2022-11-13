«تعليم الغربية» تواجه التغيرات المناخية بحصص توعية وزراعة الأشجار «صور»

حرصت مديرية التربية والتعليم بالغربية من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد 2022-2023، على زيادة الوعي لدى الطلاب والطالبات داخل المدارس في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة بأهمية الحفاظ على البيئة ومواجهة التغيرات المناخية من خلال زراعة الأشجار في فناء المدارس وأيضا بتخصيص حصص خلال اليوم الدراسي بالتحدث.

قال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت حريصة من اليوم الأول في العام الدراسي الجديد على دعم مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة، ومؤتمر المناخ الذي يعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ بحضور قادة العالم، وتم عمل خطة من أجل دعم ذلك بدأت بزراعة الأشجار في محيط مبنى مديرية التربية والتعليم وكذلك الإدارات التعليمية اعشرة وأيضا في فناء ومحيط المدارس في مدن ومراكز وقرى المحافظة.

توعية الطلاب على زراعة الأشجار

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ«الوطن» أن المديرية أيضا عملت على توعية الطلاب والطالبات في المدارس بأهمية تلك المبادرة وأهمية عقد مؤتمر المناخ على أرض مصر، وأن مبادرة رئيس الجمهورية زراعة 100 مليون شجرة، تهدف إلى تحسين الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة، وزيادة المساحات الخضراء، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري، وأن زراعة الاشجار تعد بمثابة رئة جديدة للكرة الأرضية.

تشجيع الأسر على زراعة الأشجار

وقال حسن، إن جميع مدارس الغربية شهدت أعمال زراعة الأشجار سواء من المعلمين أو الطلاب وكانت هناك مشاركة بين الطلاب والطالبات والمدرسين في زراعة الأشجار، وأيضا توعية الطلاب والطالبات بضرورة الاهتمام بزراعة الأشجار وتشجيع أفراد الأسرة على زراعة الأشجار والتحدث معهم عن أهمية مبادرة 100 مليون شجرة، والتي تهدف إلى زيادة المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، والإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة.