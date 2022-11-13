مباحثات «مصرية - أسترالية» للتعاون في التعدين وخفض الانبعاثات على هامش COP27

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، ريس ويتبي وزير البيئة والعمل المناخي الأسترالي، ضمن سلسلة اللقاءات الثنائية التي يعقدها على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ ، وبحث الجانبان سبل زيادة التعاون المشترك في مجال التعدين ومشروعات التحول الطاقي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وأكّد الملا ضرورة الإسراع في مشروعات التحول الطاقي، وخفض الانبعاثات الكربونية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والاعتماد على التكنولوجية والتقنية الحديثة في مجال التعدين؛ للحفاظ على البيئة، خصوصا أنّ استراليا لها تجارب رائدة ولديها من الخبرات والتكنولوجيات المتطورة فى هذا المجال الحيوى ، مشيراً إلى أن هناك فرص واعدة فى مصر فى مجال التعدين بعد الإصلاحات التشريعية التى تمت ، وأصبح قطاع جاذب للاستثمار ، لافتاً إلى أن هناك بالفعل شركات تعدين استرالية تعمل فى مصر ، ونتطلع ليكون هناك تعاون مماثل مع استراليا فى إنتاج الهيدروجين الاخضر فى مصر .

ومن جانبه قال وزير البيئة الاسترالى أن مصر تقدم نموذجاً رائعاً فى استضافة قمة المناخ التى ستخرج بنتائج إيجابية فى مجالات التحول الطاقى وخفض الانبعاثات ، مشيراً إلى أن هناك جهود كبيرة فى استراليا لتحقيق صفر انبعاثات فى صناعة البترول والغاز بحلول2050 ، مؤكداً على ضرورة الاعتماد على الطاقة المتجددة مع الاستمرار فى الاعتماد على الغاز فى التحول الطاقى ، لافتا إلى أن مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر وخفض الانبعاثات ستؤدى إلى الاعتماد على الغاز لفترة أكبر ، وأضاف أن استراليا تحتل المركز الثانى فى صناعة الغاز المسال وتسعى إلى تحقيق نفس المركز فى إنتاج الهيدروجين ، وأن صناعة التعدين متقدمة فى استراليا وهناك شركات رائدة فى هذا المجال ومنها يعمل فى مصر .