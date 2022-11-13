نصائح عاجلة من «الصحة» لحماية الأطفال من الفيروس التنفسي المخلوي

كشفت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي، أنّ 1% من الأطفال المتبسترين معرّضون للإصابة بأزمات رئوية دون غيرهم من الأطفال العاديين، ويحتاجون إلى دخول المستشفيات، مشيرة إلى أنّ قطاع الطب الوقائي أجرى مسحًا مع زيادة إصابة الأطفال، فوجدوا أنّ 70% من الأطفال مصابون بالفيروس التنفسي المخلوي، والذي يصيب الأطفال بداية من سن عام.

فيروس التنفسي المخلوي

وذكرت وزارة الصحة والسكان، أنّ الفيروس التنفسي المخلوي، معروفٌ من سنواتٍ عدة، مشيرةً إلى أنّ باقي الأطفال مصابة بالإنفلونزا والفيروس الغدي، وتكون أعراضه «سيلان الأنف، وأعراض أخرى خفيفة لا تستدعي القلق أو الخوف ولا تحتاج إلى المستشفيات».

ونصحت وزارة الصحة المواطنين بمجموعة من التعليمات والإرشادات التي يجب القيام بها في هذا التوقيت، والذي يتميز بتغيُّراتٍ في الطقس نظرًا؛ لتغير الفصول واقتراب بدء فصل الشتاء، مؤكدةً أنّه ينبغي على المواطنين عدم تقبيل أطفالهم، وفي حالة صعوبة التنفس أو زرقان الجلد يجب التوجه إلى المستشفيات.

نصائح من «الصحة» لحماية الأطفال من تقلبات الجو

وتابعت الوزارة، بأنّ يجب التنظيف المستمر للأيدي، وعدم ذهاب الأطفال للمدارس في حال إصابتهم بالأمراض التنفسية، إذ إنّ الفيروس ينتقل من خلال النفس، وضرورة رفع المناعة للوقاية من الفيروسات التنفسية، مشيرة إلى أنّه يجب الاهتمام خلال هذه الفترة بكثرة السوائل والأغذية التي ترفع المناعة، وتناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي كالبرتقال والليمون، مشددة على أهمية التغذية والتهوية الجيدة، وعدم التعرض للبرد بشكلٍ مباشر.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، في تقريرها، حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، ورصد أي معوقات أو تساؤلات واستفسارات لدى المواطنين، والرد عليها من خلال الطب الوقائي أو المصادر المختلفة لها؛ لطمأنة المواطنين بشأن الأمراض المعدية أو غير المعدية.