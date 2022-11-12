«الصحة»: وفاة 19 شخصا وإصابة 6 آخرين بحادث أتوبيس الدقهلية.. والدفع بـ18 سيارة إسعاف

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الحصيلة المبدئية لحادث انقلاب أتوبيس (ميني باص) في ترعه المنصورية قرب قرية منشأة عبدالنبي مركز أجا علي طريق «أجا - المنصورة»، إصابة 6 مواطنين، ووفاة 19 آخرين، صباح اليوم السبت، إثر سقوط أتوبيس في ترعة الرياح التوفيقي، بمحافظة الدقهلية.

نقل 5 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي ومصاب واحد إلى مستشفى المنصورة الدولي

وأضافت وزارة الصحة، أنه وفور الإبلاغ عن حادث انقلاب أتوبيس، تم الدفع بـ18 سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل 5 مصابين إلى مستشفى أجا المركزي، ومصاب واحد إلى مستشفى المنصورة الدولي، وجاري المتابعة.

توجيهات بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات الحادث

وكان قد كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، كلا من اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة أجا بسرعة التعامل الفوري مع تداعيات الحادث، وذلك بالتنسيق والتعاون بين الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.