«الصحة» تطالب «الحوامل» بالمشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا لها، دعت فيها السيدات الحوامل إلى ضرورة المشاركة في مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين، خاصة أن المبادرة تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتي الساعة الثانية مساء.

واستعرضت الوزارة الخدمات التي تقدمها مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين للمرأة خلال فترة الحمل، وهي التوعية الصحية للسيدات الحوامل، وتحليل السكر، وتحليل الكشف عن الإصابة ببكتيريا الزهري.

خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن هناك خدمات أخرى تشمل قياس الطول والوزن وتحليل فيروس الالتهاب الكبدي «بي»، وقياس ضغط الدم، وتحليل فيروس نقص المناعة البشري، لافتا إلى أن المبادرة تقدم كافة هذه الخدمات بشكل مجاني من لحظة المشاركة وحتي صرف العلاج.

4000 وحدة صحية تقدم بها خدمات المبادرة

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين تقدم الخدمات من خلال 4000 وحدة ومركز طبي في جميع المحافظات، مشيرة إلى تخصيص الخط الساخن 15335 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد علىها من مصادرها الرسمية.

الحصول على لقاح كورونا

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من السيدات الحوامل بضرورة الحصول على لقاح كورونا، لذلك عليهن تعزيز مناعتهم والحصول على لقاحات كورونا وهي امنه وفعالة ولا داعي للتخوف.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن جميع لقاحات كورونا متوافرة ولقاح فايزر متوافر للسيدات الحوامل والأعراض الجانبية له هو ارتفاع درجة الحرارة وإحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.