الأمم المتحدة تدعم المبادرة المصرية لتحسين نوعية الزراعة لمواجهة تغير المناخ

أكد نائب مدير مكتب تغير المناخ والتنوع البيولوجي والبيئة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» زيتوني ولد دادا، أن المنظمة إلى جانب وكالات الأمم المتحدة الأخرى، تدعم المبادرة المصرية لتحسين نوعية الزراعة لمواجهة تغير المناخ، وسيكون لبرنامج التعاون نتائج ملموسة لمساعدة البلدان على الوصول إلى التمويل والاستثمار في مجال المناخ، وزيادة المعرفة وتقديم دعم السياسات والحوار.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة: «أطلقت الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 مبادرة جديدة للأغذية والزراعة من أجل التحول المستدام تعرف باسم فاست أو FAST، لتحسين كمية ونوعية مساهمات تمويل المناخ لتحويل الزراعة والأنظمة الغذائية بحلول العام 2030».

قطاع الزراعة والغذاء يتأثر بشكل كبير بتغير المناخ

وذكر المسؤول الأممي، أنه بينما يتأثر قطاع الزراعة والغذاء بشكل كبير بتغير المناخ، فإنه يسهم أيضا في نحو ثلث انبعاثات الاحتباس الحراري العالمية، من الإنتاج إلى الاستهلاك، مشيرا إلى أنه يجب أن يحدث تحول في نظم الزراعية الغذائية، وشدد: «لا يمكننا الاستمرار في النموذج الحالي لإنتاج الغذاء ثم تدهور التربة، وتدهور التنوع البيولوجي؛ ما يؤثر على البيئة، يجب أن تكون تلك الأنظمة مستدامة».

وسلط «ولد دادا»، الضوء على أنه إذا جرى اتخاذ الخيارات الصحيحة، يمكن أن تكون الزراعة جزءا مهما من الحل لمكافحة أزمة المناخ من خلال عزل الكربون في التربة والنباتات وتعزيز التكيف والمرونة، مضيفا: أن أول شيء يجب أن يتصدى له العالم هو معالجة المهدر من الأغذية، المسؤول عن 8% من انبعاثات الغازات العالمية».

تسخير قوة الابتكار أمر بالغ الأهمية لتقليل الانبعاثات

وشدد المسؤول الأممي، على أن تسخير قوة الابتكار أمر بالغ الأهمية لتقليل الانبعاثات، والمساعدة في تكييف الزراعة مع تغير المناخ، وجعلها أكثر مقاومة للشدائد، ليس فقط بسبب تغير المناخ، ولكن أيضا بسبب الأوبئة أو الحروب، مثل الوضع الحالي في أوكرانيا.