«القومي لإنتاج الأرز» يعلن عن أصناف جديدة قادرة على التكيف مع تغير المناخ

وضعت التغيرات المناخية على عاتق الباحثين مسؤولية ابتكار أصناف جديدة من المحاصيل التي تتحمل ارتفاع درجات الحرارة وقلة المياه، وهو ما قام به مركز البحوث الزراعية، بحسب ما كشفه الدكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر ومربى أرز ووكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية الأسبق.

في البداية، اشتملت المبتكرات الصنفية المتميزة من الأرز المصري والتي تمّ استنباطها من خلال المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز الهجين والأرز السوبر تحت ظروف ندرة المياه والتغيرات المناخية بالتعاون بين مركز البحوث الزراعية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تمويل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مجالين: الأول استنباط وتسجيل الأصناف السوبر والسلالات الأبوية اللازمة لإنتاج الهجين الجديد والثاني هو الانتهاء من اختبارات تسجيل 3 أصناف مصرية سوبر عملاقة جديدة تمهيداً لإصدار القرار الوزاري الذي يسمح بتداولها لدى المزارعين وشركات التقاوي موسم 2023-2024.

استنباط وتسجيل الأصناف السوبر والسلالات الأبوية

بحسب ما رواه الدكتور حمدي موافي لـ«الوطن»، فإن مجال استنباط وتسجيل الأصناف السوبر والسلالات الأبوية اللازمة لإنتاج الهجين الجديد يشمل الآتي:

1- تسجيل 9 أصناف وهجن وسلالات أبوية مصرية متنوعة لإنتاج أصناف وهجن أرز سوبر وأصناف وهجن أزر بسمتي «عطرية» مصرية عالية الإنتاجية متحملة لنقص مياه الري وملوحة التربة والمياه، وتمّ تسجيل المبتكرات التي تمّ استنباطها للتداول التجاري من خلال المزارعين وشركات إنتاج التقاوي بالقرار الوزاري رقم 1115 لسنة 2018 والحماية بالقرار الوزاري رقم 583 لسنة 2019 واشتملت ما يلي:

* صنف الأرز المصري السوبر «سخا سوبر» 300 وهو صنف أرز عالي الإنتاجية متحمل لنقص المياه وملوحة التربة عالي الجودة وانتشر في ربوع مصر في مناطق زراعة الأرز وغطى مساحة لا تقل عن 30% من مساحة الأرز عام 2022 وقد حاز هذا الصنف كابتكار على «الجائزة الذهبية» لمعرض جنيف الدولي للابتكارات عام 2022 ويستغل الصنف أيضاً كأب لإنتاج هجن مصرية عالية الإنتاجية تتكيف مع الظروف المناخية.

2- أول ابتكار مصري عالمي اشتمل على سلالتين عقم ذكري وراثي بيئي «سخا بي ثي جي إم 38» و«سخا بي كي جي إم 1» لإنتاج أرز مصري هجين سوبر تتخطى إنتاجية 5 أطنان، وفدان واحد ويتحمل ندرة المياه والملوحة والظروف المناخية غير المتاوية.

3- أول صنف مصري «بسمتي جيزة بسمتي 201» من الأصناف المصرية العطرية لتقليل فاتورة استيراد الأرز البسمتي من الخارج وتزيد إنتاجيته على 4 أطنان للفدان.

4- أول هجين مصري «بسمتي 11» وتزيد إنتاجيته على 5 أطنان للفدان.

5- هجين مصري 3 وهو هجين أرز مبكر عالي الإنتاجية متحمل للظروف غير المواتية.

6- استنباط أول سلالة أم مصرية عقيمة الذكر «سبتوبلازميا» لإنتاج هجين الأرز البسمتي المصرية التي تتعدى إنتاجيتها 5 أطنان للفدان.

تسجيل 3 أصناف مصرية سوبر عملاقة جديدة

ثانياً: تمّ الانتهاء بنجاح من اختبارات تسجيل 3 أصناف مصرية سوبر عملاقة جديدة تمهيداً لإصدار القرار الوزاري الذي يسمح بتداولها لدى المزارعين وشركات التقاوي موسم 2023-2024 وهي:

- الصنف «96 JRL» المقترح تسميته «سخا سوبر 301» وهو صنف مصري عملاق عالي الإنتاجية متحمل لنقص المياه والملوحة والتغيرات المناخية ذو جودة ممتازة.

- الصنف «EJ6SR176» والمقترح تسميته «سخا سوبر 302» صنف سوبر عملاق عالي الإنتاج مبكر النضج 115 يومًا من الزراعة للحصاد موفر للمياه متحمل للتغيرات المناخية.

- صنف مقترح تسميته «سخا سوبر 303» وهو صنف سوبر عملاق عالي الإنتاجية مبكر النضج متوائم مع التغيرات المناخية يمكث في الأرض 115 يومًا من الزراعة حتى الحصاد.

والأصناف السوبر السابقة تستغل كآباء في إنتاج هجن تصل إلى 6 أطنان للفدان موفرة لمياه الري ومتحملة للملوحة والتغيرات المناخية.