الممثل الخاص لرئيس «COP 27»: مصر ستكون مركزا لتعلم التكيف مع تغير المناخ

قال السفير وائل أبو المجد، الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27، إن هناك الكثير من المفاوضات التي حدثت في قمة المناخ COP27، ولكن هناك لقاءات على مستوى رؤساء الدول وإعلانات وتعهدات، موضحًا: «هناك مناقشات حول ميزانية التكيف وتحدثنا عن تمويل التكيف، بالأمس تحدثنا عن التسريع في إجراءات التخفيف في أفريقيا، وأعتقد أن المبلغ كان 130 مليون دولار، وتسعى مصر إلى أن تكون مركزا للتعلم والتميز في هذا الشأن، ولكن سيكون هناك مشاركين ممن يعملون في مجال الزراعة وإدارة المياه ومجالس الوزراء».

وأضاف أبو المجد، خلال مؤتمر صحفي، على هامش مشاركته في قمة المناخ COP27: «سنكون خاضعين للمسائلة عندما ينتهي المنتج النهائي، لقد كان لدينا يوم إزالة الكربون ولا يمكن أن نغفل أن صناعة الغاز هي جزء من المشكلة المرتبطة بالانبعاثات، قد يكون الغاز مشتركا في صناعة الأسمدة على سبيل المثال، ولكن نحن نحتاج أن نكون جزءً من الحوار بشكل يسمح بالمسائلة، وأن نتعامل مع أساس الحوار».

وتابع الممثل الخاص لرئيس مؤتمر الأطراف COP 27: «هناك المزيد من التفاصيل، إذ أن هناك 15 عنصرا، ولكن هناك رسائل يجب توصيلها ويجب أن يتم التعامل معها، وأن يكون هناك سجلات خاصة بالتحركات المرتبطة بإزالة الكربون، ويجب أن نشارك خريطة طريق من خلال معايير محددة، وهذا يجب أن يكون مثالا حول ما نستطيع أو لا نستطيع عمله، استطعنا أن نحدد بعض الأمور التي لم تكن واضحة، ونتمنى الانتقال إلى الاتجاه الصحيح».