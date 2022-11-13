ندوة في جامعة القاهرة بعنوان «نحو طفولة صديقة للبيئة» تزامنا مع COP27

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة وبعض المؤسسات المهتمة برعاية وتعليم الأطفال، ورشة عمل بعنوان «نحو طفولة واعدة صديقة للبيئة» استمرت 3 أيام واستفاد منها أكثر من 150 طفلًا، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للاستدامة واستضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27.

تدريب الأطفال على الحرف الورقية وإعادة تدوير المخلفات لتخدم مفهوم التغيرات المناخية

وتهدف المبادرة إلى تنمية الوعي البيئي للأطفال في ظل التغيرات المناخية حيث تضمنت المبادرة ورشة عمل عدة فعاليات، أبرزها ورشة عمل للأطفال عن فن الأوريجامي والحرف الورقية وإعادة التدوير لتعليم الأطفال لإنتاج الأشكال الورقية وتوعيتهم بمفهوم إعادة تدوير المخلفات حفاظًا على البيئة.

كما تضمنت فعاليات مبادرة كلية التربية للطفولة المبكرة، ورشة عمل لتعليم الأطفال الزراعة وإعداد قصيصات الزرع، إلى جانب القيام بأنشطة متنوعة تقوم بها المعلمات مع الأطفال مثل مسرح العرائس وأنشطة عن ترشيد استهلاك الطاقة والماء والكهرباء والحفاظ على البيئة من التلوث، وإعداد اللافتات والملصقات التي تحث على الاهتمام بالبيئة، بالإضافة إلى وجود معرض يضم كافة الوسائل والمنتجات الورقية والأنشطة التي تخدم مفهوم التغيرات المناخية.