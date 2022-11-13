قناة «القاهرة الإخبارية» تستعرض دراسة سويدية: الرجال أكثر تلويثا للمناخ

استعرض سلامة عطا الله، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بلجيكا، دراسة أُجريت في السويد، أشارت إلى أنّ الرجال يميلون أكثر لاستخدام السيارات وهم أكثر تلويثًا للمناخ، ويقطعون مسافات أطول، مشيرا إلى أنّ الدراسة أكدت أنّه إذا استخدم الرجال السيارات مثل النساء في السويد، ستقل نسبة انبعاثات الكربون الناتجة عن التنقل.

وأوضح عطا الله، خلال تصريحات مع الإعلامية ليلاس كفوزي، مقدمة برنامج «صباح جديد»، المُذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ قمة المناخ في شرم الشيخ استحوذت على كثير من عناوين الصحف في القارة العجوز، خاصة أنّ الأوروبيين يعتبرون أنفسهم روادا في ما يسمى بـ«تخضير الاقتصاد والتنقل الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية».

سكان العواصم يشكون من صعوبة في التنفس

وأضاف مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بلجيكا، أنّ هناك ملفات كثيرة لا يمكن استعراضها جميعا، لكن هناك ملف له اهتمام واضح في الصحافة وهو التنقل الأخضر، إذ إنّه أحد الملفات المطروحة في قمة المناخ، وتحديدا فيما يتصل بالبنية التحتية للتنقل الأخضر وتقليص عدد السيارات في مراكز المدن، لا سيما أنّ سكان العواصم يشكون صعوبة التنفس ويعانون الكثير من الأمراض والأعراض الناتجة عن الانبعاثات الكربونية الزائدة.

الدراجات الهوائية والتنقل الأخضر

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ البنية التحتية اللازمة للتطوير والنقل من الكربون إلى الأخضر، دفعت الخبراء للتركيز على ضرورة فهم السلوك البشري، وإلا فما قيمة أن تنفق كل هذه المليارات على البنية التحتية في المدن لكي لا يستخدم الناس مزيدا من السيارات في تنقلاتهم، ولا يقدمون على استخدام الدراجات الهوائية أو المشي في التنقل والسفر بعيدا عن مزيد من الانبعاثات الكربونية.